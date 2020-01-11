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Мировой футбол

СМИ: футболист "Челси" Канте может продолжить карьеру в "Реале"

Руководство мадридского клуба пока не устраивает высокая стоимость полузащитника, которая составляет около €100 млн

ТАСС, 11 января. Французский полузащитник английского "Челси" Н'Голо Канте может перейти в испанский "Реал" в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Mirror.

По информации издания, в трансфере Канте заинтересован главный тренер "Реала" Зинедин Зидан. Однако руководство мадридского клуба не устраивает высокая стоимость полузащитника, которая составляет €100 млн (по данным портала Transfermarkt). Кроме того, интерес к покупке Канте проявляют немецкая "Бавария" и итальянский "Ювентус".

В нынешнем сезоне Канте провел за клуб 18 матчей во всех турнирах и забил три мяча. Француз является двукратным чемпионом Англии (в 2016 году он выиграл титул с "Лестером", в 2017 году - с "Челси"). Также в составе лондонского клуба Канте стал обладателем Кубка Англии (2018) и победителем Лиги Европы (2019).

За сборную Франции Канте провел 39 матчей, в которых забил один мяч. В составе национальной команды он стал победителем чемпионата мира 2018 года в России, а также серебряным призером чемпионата Европы 2016 года.

"Челси" находится на четвертой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 36 очков в 21 матче. В следующем туре лондонцы в субботу примут "Бернли", матч начнется в 18:00 мск. "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании, набрав 40 очков после 19 матчей. 12 января подопечным Зинедина Зидана предстоит сыграть в финале испанского Суперкубка против мадридского "Атлетико", а в следующем туре "Реал" примет "Севилью" 18 января.

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Мировой футбол
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