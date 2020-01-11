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Футбол в России

Футболисты Виталий Денисов и Кьяртанссон покинули "Рубин"

Контракты с игроками расторгнуты по соглашению сторон

ТАСС, 11 января. Защитник Виталий Денисов и нападающий Видар Кьяртанссон покинули футбольный клуб "Рубин", расторгнув контракты по соглашению сторон. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

32-летний Денисов перешел в "Рубин" в июне 2019 года. В составе команды из Татарстана он провел восемь матчей в Российской премьер-лиге и один матч в Кубке России, отличиться результативными действиями в этих играх он не сумел. В составе сборной Узбекистана защитник провел 72 игры и забил один мяч.

29-летний исландский нападающий Кьяртанссон находился в "Рубине" на правах аренды, куда его отправил "Ростов" в июле 2019 года. Аренда была рассчитана до конца нынешнего сезона, но клубы достигли договоренности о досрочном ее прекращении. Кьяртанссон в нынешнем сезоне забил один мяч, приняв участие в 16 матчах чемпионата России и одной встрече Кубка России. За сборную Исландии нападающий провел 24 игры, в которых забил три мяча.

"Рубин" находится на 13-м месте в Российской премьер-лиге, набрав 19 очков после 19 туров.

Теги
Российский футбол
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