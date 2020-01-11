Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Германии

ТАСС, 11 января. Женская сборная Норвегии стала победителем эстафетной гонки 4х6 км на этапе Кубка мира. Соревнования проходят в немецком Оберхофе.

Норвежки преодолели дистанцию за 1 час 14 минут 11,6 секунды, не пробежав ни одного штрафного круга и использовав на восьми огневых рубежах 11 дополнительных патронов. Вторыми стали шведки (отставание 21,1 секунды; 0+10). На третьем месте финишировали биатлонистки из Франции (+33,1; 0+12).

Сборная России по итогам гонки заняла седьмое место (+2.20,7; 0+14). В составе российской команды выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

В зачете женских эстафет сборная России находится на четвертой позиции, в активе команды 130 очков в трех гонках. Первыми идут норвежки (180), вторыми - швейцарки (142), третьими - шведки (133). В зачете Кубка наций россиянки опустились на четвертое место (3097), первую позицию занимают норвежки (3642), второе место у сборной Швеции (3216), третье - у команды Франции (3115). Место в первой пятерке Кубка наций по итогам сезона позволит в следующем розыгрыше Кубка мира выставлять на гонку максимальное количество участниц - шесть, в настоящее время в гонке Кубка мира могут участвовать пять российских биатлонисток.

Позднее в субботу пройдет мужская эстафетная гонка. Этап завершится 12 января двумя масс-стартами.