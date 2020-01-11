Филатов: Горячкина быстро отыгралась в матче за шахматную корону, все начинается сначала

В субботу в пятой партии Горячкина переиграла Цзюй Вэньцзюнь, в четвертой партии победу одержала китаянка. Счет в матче равный - 2,5:2,5.

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Александра Горячкина смогла быстро отыграться в матче против обладательницы мировой шахматной короны китаянки Цзюй Вэньцзюнь, все начинается сначала. Об этом ТАСС заявил президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов.

"Саша - молодая спортсменка, а ей противостоит грозная и опытная чемпионка мира, - сказал Филатов. - Но, несмотря на поражение в предыдущей партии и ошибки, она смогла быстро отыграться, и все начинается сначала. Впереди часть на российской земле - на острове Русский во Владивостоке. Это большой праздник для всех любителей шахмат в том регионе, всех приглашаем болеть за нашу шахматистку, и я надеюсь, что русская земля принесет успех Саше".

Шестая партия между Горячкиной и Цзюй Вэньцзюнь пройдет в воскресенье.

Первая часть матча за шахматную корону в Шанхае завершится 12 января, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.