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Вопрос участия россиян в международных соревнованиях

Ласицкене отказалась контактировать с ВФЛА, пока руководство федерации не уйдет в отставку

Спортсменка заявила, что с такими людьми ей не по пути
Мария Ласицкене Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мария Ласицкене
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается от личных контактов с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), пока руководство организации не уйдет в отставку. Об этом он рассказала ТАСС.

"Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными, - сказала Ласицкене. - Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в легкой атлетике. Поэтому пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно все равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути".

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Независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) после совместного с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) расследования 21 ноября временно отстранил на тот момент президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина и еще четверых сотрудников организации за подделку документов, которые прыгун в высоту Данил Лысенко представил для объяснения пропуска допинг-тестирования. После отстранения Шляхтина временно исполняющей обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко. Выборы главы организации состоятся 28 февраля 2020 года.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. По этой причине спортсмены страны допускаются к международным соревнованиям только в нейтральном статусе.

Теги
Вопрос участия россиян в международных соревнованиях
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