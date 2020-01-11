Ласицкене отказалась контактировать с ВФЛА, пока руководство федерации не уйдет в отставку

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что отказывается от личных контактов с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА), пока руководство организации не уйдет в отставку. Об этом он рассказала ТАСС.

"Отказываюсь от любых личных контактов с ВФЛА, потому что не считаю нынешний президиум и руководство федерации легитимными, - сказала Ласицкене. - Все эти люди являются неотъемлемой частью той самой команды, которая сейчас отстранена от работы в легкой атлетике. Поэтому пока они все не уйдут, я не буду иметь с ВФЛА никаких дел. Но по их действиям уже давно понятно, что им абсолютно все равно на спортсменов, они просто пытаются всеми правдами и неправдами остаться у власти, с такими людьми мне не по пути".