Российский конькобежец Кулижников завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 500 м

ТАСС, 11 января. Россиянин Павел Кулижников занял первое место в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

Российская конькобежка Фаткулина победила на дистанции 500 м на чемпионате Европы

Спортсмен показал результат 34,38 секунды. Второе место занял голландец Дай Дай Нтаб (34,47), третьим стал еще один россиянин Руслан Мурашов (34,59). Российский конькобежец Виктор Муштаков стал 20-м (38,13).

Кулижников является трехкратным чемпионом мира, также в его активе одна серебряная и одна бронзовая медали мировых первенств, а также три золотые и одна бронзовая награда чемпионатов Европы. Мурашов - обладатель одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионатов мира, одной золотой и одной бронзовой - чемпионатов Европы.

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь девять медалей - четыре золотые, две серебряные и три бронзовые.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.