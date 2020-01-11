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Зимние олимпийские виды спорта

Российский конькобежец Кулижников завоевал золото чемпионата Европы на дистанции 500 м

Третьим стал еще один россиянин Руслан Мурашов
Павел Кулижников EPA-EFE/VINCENT JANNINK
Описание
Павел Кулижников
© EPA-EFE/VINCENT JANNINK

ТАСС, 11 января. Россиянин Павел Кулижников занял первое место в забеге на дистанции 500 метров на чемпионате Европы по конькобежному спорту. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

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Спортсмен показал результат 34,38 секунды. Второе место занял голландец Дай Дай Нтаб (34,47), третьим стал еще один россиянин Руслан Мурашов (34,59). Российский конькобежец Виктор Муштаков стал 20-м (38,13).

Кулижников является трехкратным чемпионом мира, также в его активе одна серебряная и одна бронзовая медали мировых первенств, а также три золотые и одна бронзовая награда чемпионатов Европы. Мурашов - обладатель одной золотой, одной серебряной и двух бронзовых медалей чемпионатов мира, одной золотой и одной бронзовой - чемпионатов Европы.

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь девять медалей - четыре золотые, две серебряные и три бронзовые.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится 12 января.

Теги
РоссияЗимние олимпийские виды спорта
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