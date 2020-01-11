Сборная Востока стала победителем Кубка вызова МХЛ впервые с 2013 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сборная Востока выиграла Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) со счетом 5:3. Матч прошел на "ВТБ-Арене" в Москве.

В матче за Кубок вызова МХЛ ежегодно встречаются сборные Востока и Запада, составленные из лучших игроков команд соответствующих конференций. В составе победителей шайбами отметились Герман Шапорев (3-я минута), Дмитрий Шешин (7), Иван Савчик (11, 60) и Егор Чинахов (18). За сборную Запада шайбы забросили Никита Гончаров (4), Арвилс Бергманис (15) и Иван Бунов (38).

Кубок вызова МХЛ проводится с 2010 года, сборная Востока в третий раз выиграла турнир, победив впервые с 2013 года. Команда Запада выигрывала трофей восемь раз, в прошлом году команда Запада выиграла со счетом 2:0.

Четыре лучших игрока Кубка вызова получат право на участие в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, который состоится 19 января.