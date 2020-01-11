{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Первый китайский участник Кубка вызова МХЛ хочет, чтобы хоккей в стране прогрессировал

Ван Цзин выступал за команду Запада

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый китайский участник Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Ван Цзин хочет появления большего числа хороших игроков и повышения уровня хоккея в Китае. Об этом Ван Цзин рассказал журналистам.

В субботу в матче Кубка вызова МХЛ сборная Востока переиграла команду Запада, за которую выступал Цзин, со счетом 5:3.

"Я первый китайский хоккеист, который принял участие в таком матче. Надеюсь, что в следующем году и в дальнейшем будущем будут другие игроки из Китая. Хочу, чтобы в Китае было больше сильных игроков, чтобы хоккей развивался и вышел на высший уровень", - отметил Цзин.

"Была очень хорошая силовая игра. Очень сильные соперники, каждую минуту было сложно успевать в атаке и в обороне. Это матч высокого уровня и категории", - добавил хоккеист.

Ван Цзин выступает за пекинскую команду "ОЭРДЖИ Юниор", в нынешнем сезоне в 33 матчах он набрал 13 (5 голов + 8 результативных передач) очков.

Реклама на ТАСС
Ралли Дакар
Каргинов: "Дакар" в Саудовской Аравии отличается интересными и разнообразными трассами
Пилот "Камаз-мастер" лидирует после шести этапов ралли
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС