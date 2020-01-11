Первый китайский участник Кубка вызова МХЛ хочет, чтобы хоккей в стране прогрессировал

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Первый китайский участник Кубка вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Ван Цзин хочет появления большего числа хороших игроков и повышения уровня хоккея в Китае. Об этом Ван Цзин рассказал журналистам.

В субботу в матче Кубка вызова МХЛ сборная Востока переиграла команду Запада, за которую выступал Цзин, со счетом 5:3.

"Я первый китайский хоккеист, который принял участие в таком матче. Надеюсь, что в следующем году и в дальнейшем будущем будут другие игроки из Китая. Хочу, чтобы в Китае было больше сильных игроков, чтобы хоккей развивался и вышел на высший уровень", - отметил Цзин.

"Была очень хорошая силовая игра. Очень сильные соперники, каждую минуту было сложно успевать в атаке и в обороне. Это матч высокого уровня и категории", - добавил хоккеист.

Ван Цзин выступает за пекинскую команду "ОЭРДЖИ Юниор", в нынешнем сезоне в 33 матчах он набрал 13 (5 голов + 8 результативных передач) очков.