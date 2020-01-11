Норвежские биатлонисты выиграли эстафету на этапе Кубка мира, россияне - четвертые

ТАСС, 11 января. Биатлонисты из сборной Норвегии одержали победу в эстафетной гонке 4х7,5 км на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Норвежцы преодолели дистанцию за 1 час 19 минут 32,3 секунды, пробежав два штрафных круга и потратив восемь дополнительных патронов. Второе место заняли французы (отставание - 4,4 секунды; 2 штрафных круга + 6 дополнительных патронов), третьей к финишу пришла команда Германии (+48,2; 2+14). Биатлонисты сборной России показали четвертый результат, отстав от победителей на 1 минуту 9 секунд (0+9).

В составе российской команды выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Этап в Оберхофе завершится 12 января двумя масс-стартами.