Драчев назвал хорошим результатом четвертое место сборной России в эстафете на этапе КМ

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Мужская сборная России показала хороший результат, заняв четвертое место в эстафете на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

В составе мужской сборной выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов. Победили в гонке норвежские биатлонисты.

"Я бы даже сказал, что у ребят здесь хороший результат, потому что мы сегодня двух лидеров практически освободили от работы, как и норвежцы, но тем не менее они сегодня первые, а мы - четвертые, - сказал Драчев. - Конечно, стрельба тут - главный конек, в таких эстафетах с не самым основным составом качество стрельбы должно быть идеальным. Есть замечания и ошибки, но все же четвертое место - очень хороший показатель для этой команды, многие участники которой работали первый раз. Такие, как Халили, который на Кубке мира вообще в первый раз выступал, но справился, молодец, работаем с теми, кто есть, стараемся".

Этап Кубка мира завершится 12 января двумя масс-стартами. Российской сборной пока не удалось завоевать на нем ни одной медали.