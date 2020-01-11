{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ATP

Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Дохе

В финале он победил француза Корентена Муте в двух сетах
Андрей Рублев EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 11 января. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Корентена Муте и стал победителем турнира Асссоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Призовой фонд турнира составил $1,47 млн.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу 22-летнего россиянина. Рублев был посеян на турнире под вторым номером, Муте не имел номера посева. Россиянин занимает 23-е место в рейтинге ATP, француз - 81-е.

Рублев выиграл третий в карьере турнир ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. На счету Муте ни одной победы на турнирах ассоциации.

Теги
ATP
Реклама на ТАСС
Кубок мира по биатлону
Васильев: седьмое место российских биатлонисток на этапе КМ не должно вызывать панику
В составе команды выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС