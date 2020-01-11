Российский теннисист Рублев выиграл турнир в Дохе

ТАСС, 11 января. Россиянин Андрей Рублев обыграл француза Корентена Муте и стал победителем турнира Асссоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дохе. Призовой фонд турнира составил $1,47 млн.

Финальная встреча завершилась со счетом 6:2, 7:6 (7:3) в пользу 22-летнего россиянина. Рублев был посеян на турнире под вторым номером, Муте не имел номера посева. Россиянин занимает 23-е место в рейтинге ATP, француз - 81-е.

Рублев выиграл третий в карьере турнир ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США в 2017 году. На счету Муте ни одной победы на турнирах ассоциации.