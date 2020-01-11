Васильев: седьмое место российских биатлонисток на этапе КМ не должно вызывать панику

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Седьмое место женской сборной России по биатлону в эстафете на четвертом этапе Кубка мира не должно вызывать чувства тревоги и паники. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Четвертый этап проходит в немецком Оберхофе. В составе женской сборной выступали Кристина Резцова, Анастасия Поршнева, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

"Женщины выступили не очень удачно, но я не стал бы панику устраивать, надо работать над ошибками, - сказал Васильев. - Первый этап очевидно провалила Резцова, потому что на первом этапе эстафеты из восьми патронов стрелять нельзя - вот вам и минута отставания, которую нереально отыграть. У нее было удачное выступление в Хохфильцене (где Резцова завоевала серебряные медали в эстафете - прим. ТАСС), и она потеряла бдительность, стала слишком самоуверенной, зачем-то возглавила первый круг, прибежала на огневой рубеж, ну это же колоссальная ошибка. Остальные девчонки пытались что-то сделать, но тяжело уже было".

Васильев отметил хорошие способности Куклиной в стрельбе. "Я бы вот посоветовал нашим тренерам Куклину попробовать на первом этапе эстафеты, она очень стабильный стрелок. Она здорово поможет, потому что на первом этапе очень важно стрелять без дополнительных патронов, а у нее это очень хорошо получается", - отметил двукратный олимпийский чемпион.

Мужская сборная России, в составе которой выступали Карим Халили, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов, стала четвертой в эстафете. "Мужчины молодцы, Халили здорово себя проявил, он молодец, в первый раз на Кубке мира выступает и сразу на первом этапе. Поршнев из семи патронов стрелял, а так могли бы за тройку бороться, если бы еще на последнем выстреле Латыпов попал, то пошел бы вместе с немцем на последнем круге, и там могла бы завязаться борьба. Конечно, хочется быть на подиуме, но без Александра Логинова и Матвея Елисеева сложновато было, двух самых сильных спорстменов не было, выставили экспериментальный состав, но ребята здорово сработали", - заключил Васильев.

Этап Кубка мира завершится 12 января двумя масс-стартами. Российской сборной пока не удалось завоевать на нем ни одной медали.