Виктор Ан не выступит на чемпионате Европы по шорт-треку из-за травмы

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан не примет участия на чемпионате Европы 2020 года из-за травмы колена. Об этом ТАСС сообщил тренер российской команды Владимир Григорьев.

"Сейчас [Ан] проходит процесс восстановления и реабилитацию, если болит, то болит, - сказал Григорьев. - На текущий момент неизвестно, когда он начнет участвовать в соревнованиях. Как только восстановится, он будет бегать на различных турнирах".

"Российскую команду на первенстве Европы представят Семен Елистратов, Александр Шульгинов, Павел Ситников, Даниил Ейбог и Денис Айрапетян. В женскую команду вошли Софья Просвирнова, Евгения Захарова, Эмина Малагич, Екатерина Константинова и Екатерина Ефременкова", - добавил собеседник агентства.

Чемпионат Европы пройдет с 24 по 26 января 2020 года в венгерском Дебрецене. Соревнования проходят ежегодно, в 2019 году на турнире в голландском Дордрехте российская команда заняла третье место в общем зачете, завоевав две золотые, две серебряные и шесть бронзовых медалей.