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ATP

Впервые за 15 лет трое россиян попадут в топ-20 рейтинга ATP

Даниил Медведев займет четвертое место, Карен Хачанов - 16-е, Андрей Рублев - 18-е
Андрей Рублев EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL
Описание
Андрей Рублев
© EPA-EFE/NOUSHAD THEKKAYIL

ТАСС, 11 января. Трое представителей России войдут в список первых 20 игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого будет опубликована в понедельник.

Андрей Рублев, одержавший в субботу победу на турнире ATP в Дохе, в обновленном рейтинге переместится с 23-го на 18-е место, Карен Хачанов - с 17-й на 16-ю строчку. Даниил Медведев также поднимется на одну позицию и вернется на четвертое место рейтинга.

В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко - 15-м, Михаил Южный - 19-м.

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ATP
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ATP
Теннисист Рублев отметил, что попадание в топ-20 рейтинга ATP не предел для него
В субботу он обыграл француза Корентена Муте в финале турнира в Дохе
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