Защитник клуба НБА "Хьюстон" Харден преодолел рубеж в 20 тысяч очков за карьеру

ТАСС, 12 января. Защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Хьюстон" Джеймс Харден в победном матче против "Миннесоты" преодолел рубеж в 20 тыс. набранных очков за время карьеры в лиге. Харден стал 45-м игроком в истории НБА, которому покорилось подобное достижение.

Встреча между "Хьюстоном" и "Миннесотой" завершилась со счетом 139:109. Харден набрал 32 очка, сделал 12 подборов и восемь передач. Теперь на его счету 20 022 очка, по этому показателю он занимает пятое место среди действующих игроков НБА. Выше Хардена располагаются Кевин Дюрант (22 940), Винс Картер (25 580), Кармело Энтони (25 938) и Леброн Джеймс (33 482).

Также 30-летний защитник "Хьюстона" является одним из двух действующих баскетболистов, которые имеют в активе более 20 000 очков, 5000 передач и 4000 подборов. Второй игрок - Леброн Джеймс.

Харден был задрафтован "Оклахомой" в 2009 году под третьим номером. в 2012 году он перешел в "Хьюстон". Защитник был признан самым ценным игроком регулярного чемпионата в 2018 году. В составе сборной США Харден завоевал золотые медали на чемпионате мира (2014) и Олимпийских играх (2012).