Болельщики выбрали четырех игроков для участия в Матче звезд НХЛ

ТАСС, 12 января. Стали известны имена четырех хоккеистов, которые были выбраны болельщиками для участия в Матче звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Как и в прошлом сезоне, составы команд всех четырех дивизионов определял Департамент хоккейных операций НХЛ. Единственным представителем России на звездном уик-энде будет нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин. Он сыграет за команду Столичного дивизиона, капитаном которого был выбран форвард "Вашингтона" Александра Овечкин, отказавшийся от участия в Матче звезд.

Болельщики же второй год подряд с помощью голосования добавили по одному игроку в состав каждой команды. Фанаты выбрали нападающего "Сент-Луиса" Давида Перрона (Центральный дивизион), форварда "Вашингтона" Ти Джея Оши (Столичный дивизион), защитника "Ванкувера" Куинна Хьюза (Тихоокеанский дивизион) и нападающего "Торонто" Митчелла Марнера (Атлантический дивизион). Голосование проходило с 1 по 10 января.

Звездный уик-энд впервые с 1988 года состоится в Сент-Луисе. Он пройдет с 25 по 26 января на арене Enterprise Center.