Президент FIDE сделал символический ход в партии матча за звание чемпионки мира в Шанхае

Первая часть матча за шахматную корону завершится в Шанхае в воскресенье, вторая пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января

ШАНХАЙ, 12 января. /ТАСС/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович и заместитель секретаря парткома управления по делам спорта Шанхая Лу Линь сделали символические первые ходы в шестой партии матча за звание чемпионки мира между россиянкой Александрой Горячкиной и обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь. Партия проходит в Шанхае, передает корреспондент ТАСС с места событий. "Мне кажется, что матч с точки зрения шахмат проходит на очень высоком уровне, - сказал в беседе с корр. ТАСС Дворкович. - Шанхай - один из ведущих мировых городов, и здесь в Китае интерес достаточно большой, по крайней мере по тому, сколько китайских любителей шахмат смотрят трансляции. Важно, что матч проходит в двух местах и является еще одним символом нашего партнерства с Китаем, а для FIDE важно, что обе огромные страны продолжают поддерживать шахматы".

Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович и заместитель секретаря парткома Управления по физкультуре и спорту Шанхая Лу Линь дали старт шестой партии матча за звание чемпионки мира



Фото: Этери Кублашвили #WomenChessMatch pic.twitter.com/C0sTSR2hLl — CFR (@ruchess_ru) January 12, 2020

По его словам, борьба в Шанхае складывается жестко и видно, что обе участницы прекрасно подготовлены. Говоря об организации матча, президент FIDE указал на то, что есть некоторые вопросы к видеотрансляции, что связано с определенными ограничениями в отношении работы интернета в Китае, которые организаторам не удалось решить до конца. В субботу российская шахматистка обыграла соперницу белыми фигурами в пятой партии матча, после чего счет стал равным - 2,5:2,5. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победила китайская шахматистка.

На эту тему Филатов: Горячкина быстро отыгралась в матче за шахматную корону, все начинается сначала