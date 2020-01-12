Исинбаева: Олимпийские игры не должны быть площадкой для политических заявлений

ЛОЗАННА /Швейцария/, 12 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) ввести наказание для спортсменов за демонстрацию различных форм протеста во время официальных церемоний Игр было принято, поскольку Олимпиада не должна становиться площадкой для политических заявлений. Такое мнение ТАСС высказала двукратная олимпийская чемпионка, член комиссии спортсменов МОК Елена Исинбаева.

Решение ввести наказание для спортсменов за проведение акций протеста во время Игр в четверг принял исполком МОК, он одобрил новые правила поведения спортсменов, разработанные комиссией. Участникам Олимпийских игр запрещено демонстрировать несогласие с тем или иным решением или политические взгляды во время соревнований, на церемониях открытия, закрытия Игр и церемониях награждения.

"Эту тему комиссия спортсменов МОК очень бурно обсуждала. Решение было принято практически единогласно, поскольку мы считаем, что Олимпийские игры - не место для политических высказываний и манипуляций, а для признания труда спортсмена. Он должен в полной мере насладиться своей минутой славы, потому что ты звезда только то время, что стоишь на пьедестале. Когда ты с него сходишь, нужно начинать работать заново. Поэтому эту минуту никто и ничто не должно иметь право омрачить", - сказала Исинбаева.

"Нам часто приходится объяснять спортсменам, что взаимоуважение - это приоритет и философия МОК. И не важно, какая ситуация: политическая, внутриспортивная или личная, в момент церемонии награждения, в момент выступления необходимо вести себя уважительно", - добавила она.

Спортсменам запрещено надевать символику политического характера, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено, нарушать протокол церемоний.

Степень наказания за нарушение этих правил будет определяться национальным олимпийским комитетом, международной федерацией и МОК. Свои взгляды спортсмен имеет право озвучить при общении с журналистами, на совещаниях команд и в социальных сетях.