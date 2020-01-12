Нифонтова: гибель Гонсалвеша является потерей для всего ралли-рейдового сообщества

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Трагическая гибель португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар" является потерей для всего гоночного сообщества. Об этом ТАСС сказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.
40-летний гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована смерть. Спортсмен в 13-й раз выступал на "Дакаре".
"Новость очень печальная. Мы были знакомы с Паулу, нельзя сказать, что тесно общались, но всегда здоровались, обменивались вежливостями. Он всегда вызывал впечатление очень хорошего, общительного, дружелюбного человека, только положительные эмоции. Много лет он ездил за команду "Хонда", сейчас выступал за "Хиро", - отметила Нифонтова.
"Сложно сказать, что произошло с Гонсалвешем, но вчера я общалась с Пабло Кинтанильей, выступающим на "Хускварне", который рассказал, что здесь очень опасные скоростные спецучастки из-за высокой скорости, а на трассе много камней, невидимых опасностей. Нужна стопроцентная концентрация, нельзя расслабиться буквально ни на секунду, ни на долю секунды. Когда гонщик едет на мотоцикле со скоростью 150-170 км/ч, то малейшая ошибка может привести к плохому исходу. На мотоцикле гонщики меньше всего защищены, не как автомобилисты в каркасах", - добавила Нифонтова.
Спортсменка подчеркнула, что подобные трагические инциденты оказывают серьезное влиянение на всех участников гонки, которые продолжают свое выступление на ралли-марафоне.
"Организаторы, конечно, выяснят, что произошло, осмотрят место происшествия. Когда на гонках случается такое печальное событие, то во время брифинга обычно устраивают минуту молчания, если на бивуаке намечались увеселительные мероприятия, концерты, то их отменяют. Наше ралли-рейдовое сообщество достаточно дружное, это узкий круг людей, мы все друг друга знаем, и эта потеря - очень большая для всех, потеря друга и товарища. Выходить на следующий день на спецучасток после такого очень тяжело, у тебя как будто камень на душе, очень сложно морально, особенно мотоциклистам, которые понимают, что такое может случиться с каждым", - заключила собеседница агентства.