Нифонтова: гибель Гонсалвеша является потерей для всего ралли-рейдового сообщества

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Трагическая гибель португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша на седьмом этапе ралли-марафона "Дакар" является потерей для всего гоночного сообщества. Об этом ТАСС сказала российская мотогонщица Анастасия Нифонтова.

40-летний гонщик упал с мотоцикла на 276-м километре этапа. К месту трагедии вылетел медицинский вертолет, врачи провели реанимацию на месте, после чего его доставили в больницу, где была констатирована смерть. Спортсмен в 13-й раз выступал на "Дакаре".

"Новость очень печальная. Мы были знакомы с Паулу, нельзя сказать, что тесно общались, но всегда здоровались, обменивались вежливостями. Он всегда вызывал впечатление очень хорошего, общительного, дружелюбного человека, только положительные эмоции. Много лет он ездил за команду "Хонда", сейчас выступал за "Хиро", - отметила Нифонтова.