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Летние олимпийские виды спорта

Российские ватерполистки забили 31 гол в ворота сборной Словакии в первом матче ЧЕ

Встреча завершилась со счетом 31:2
Российская ватерполистка Евгения Иванова EPA-EFE/JEON HEON-KYUN
Описание
Российская ватерполистка Евгения Иванова
© EPA-EFE/JEON HEON-KYUN

ТАСС, 12 января. Женская сборная России одержала крупную победу над командой Словакии в стартовом матче чемпионата Европы по водному поло, который проходит в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 31:2 в пользу российских спортсменок. В следующем матче россиянки 13 января сыграют с командой Сербии.

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Сборная России играет в группе A с командами Венгрии, Греции, Сербии, Словакии и Хорватии. В группе B выступают сборные Германии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов и Франции. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.

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Летние олимпийские виды спорта
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