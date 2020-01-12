Российские ватерполистки забили 31 гол в ворота сборной Словакии в первом матче ЧЕ

ТАСС, 12 января. Женская сборная России одержала крупную победу над командой Словакии в стартовом матче чемпионата Европы по водному поло, который проходит в Будапеште.

Встреча завершилась со счетом 31:2 в пользу российских спортсменок. В следующем матче россиянки 13 января сыграют с командой Сербии.

В чемпионате Европы принимают участие 12 команд, которые разделены на две группы. Сборная России играет в группе A с командами Венгрии, Греции, Сербии, Словакии и Хорватии. В группе B выступают сборные Германии, Израиля, Испании, Италии, Нидерландов и Франции. В четвертьфинал выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.

Чемпионат Европы завершится 25 января. Турнир является отборочным на Олимпийские игры 2020 года в Токио, путевку на Олимпиаду получит победитель европейского первенства.