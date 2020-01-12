Фигуристы Панфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх

ЛОЗАННА /Швейцария/, 12 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Соревнования проходят в Лозанне.

В сумме за короткую и произвольную программы Панфилова и Рылов набрали 199,21 балла. Серебряные медали завоевали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (175,42). На третью ступень пьедестала поднялись грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29).

На данный момент российские спортсмены завоевали четыре награды - три золота и одно серебро. В субботу биатлонисты Алена Мохова и Олег Домичек выиграли женскую и мужскую индивидуальные гонки. Сборная России располагается на втором месте в медальном зачете, лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Третье место занимает команда Франции (2-2-2).

В декабре 2019 года Панфилова и Рылов выиграли финал юниорского Гран-при. Российская пара является серебряным призером юниорского чемпионата мира (2019), в прошлом сезоне в финале Гран-при они стали третьими, в сезоне-2017/18 - вторыми.

Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии завершатся 22 января.