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Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020

Фигуристы Панфилова и Рылов победили в соревновании пар на юношеских Олимпийских играх

Вторыми стали еще одни россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 12 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали в соревнованиях спортивных пар на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Соревнования проходят в Лозанне.

В сумме за короткую и произвольную программы Панфилова и Рылов набрали 199,21 балла. Серебряные медали завоевали россияне Диана Мухаметзянова и Илья Миронов (175,42). На третью ступень пьедестала поднялись грузинские фигуристы Алина Бутаева и Лука Берулава (157,29).

На данный момент российские спортсмены завоевали четыре награды - три золота и одно серебро. В субботу биатлонисты Алена Мохова и Олег Домичек выиграли женскую и мужскую индивидуальные гонки. Сборная России располагается на втором месте в медальном зачете, лидирует команда Швейцарии, в активе которой три золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Третье место занимает команда Франции (2-2-2).

В декабре 2019 года Панфилова и Рылов выиграли финал юниорского Гран-при. Российская пара является серебряным призером юниорского чемпионата мира (2019), в прошлом сезоне в финале Гран-при они стали третьими, в сезоне-2017/18 - вторыми.

Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии завершатся 22 января.

Таблица медалей зимних юношеских Олимпийских игр - 2020
КомандаЗолотоСереброБронзаСумма
1Швейцария3227
2Россия3104
3Франция2226
4Австрия1113
5Швеция1023
Теги
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
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