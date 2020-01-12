Российские лыжники заняли третье место в командном спринте на этапе КМ в Германии

ТАСС, 12 января. Мужская сборная России заняла третье место в командном спринте на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в немецком Дрездене.

Россияне преодолели дистанцию 7,8 км за 14 минут 30,84 секунды, уступив победителям 0,18 секунды. В составе российской сборной выступили Андрей Краснов и Глеб Ретивых.

Победу одержала французская команда, в составе которой выступили Рено Же и Люка Шанава (14.30,66), серебряные награды достались шведским спортсменам Маркусу Грате и Йохану Хагстрёму (+0,09). Французы впервые в истории одержали победу в командном спринте на этапах Кубка мира.

Ранее в воскресенье на этапе прошел женский командный спринт, победу в котором одержала шведская команда в составе Майи Дальквист и Линн Сван (15.43,70), вторыми к финишу пришли швейцарки Лорьен ван дер Графф и Надин Фейндрих (+0,09), третьими стали шведки Эвелина Сеттлин и Линн Сёмскар (+3,27). Россиянки Нина Дуботолкина и Христина Мацокина стали шестыми (+9,13), Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева - девятыми (+12,89).

Следующий этап Кубка мира пройдет 18-19 января в Чехии.