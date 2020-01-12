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Матч за женскую шахматную корону

Карпов: Горячкина хорошо подготовилась к матчу за шахматную корону

По словам 12-го чемпиона мира, теперь психологичное преимущество на стороне россиянки
Анатолий Карпов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Анатолий Карпов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская шахматистка Александра Горячкина хорошо подготовилась к матчу за шахматную корону, сейчас психологическое преимущество на ее стороне. Об этом ТАСС заявил 12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

В воскресенье Горячкина черными фигурами сыграла вничью с обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в шестой партии матча за звание чемпионки мира. Партия прошла в Шанхае. Счет в матче равный - 3:3.

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"Саша - просто молодчина, она хорошо подготовилась и выдержала удар, когда уступила в четвертой, но тут же отыгралась в пятой партии, - сказал Карпов. - Саша устояла в первой части, и теперь психологичное преимущество на ее стороне".

Первая часть матча за шахматную корону завершилась в воскресенье в Шанхае, вторая часть пройдет во Владивостоке с 16 по 24 января. Спортсменки в общей сложности проведут 12 партий, в случае итоговой ничьей победитель будет выявлен на тай-брейке.

"В шахматах свое поле ничего не решает, хотя, насколько я знаю, параллельно работают всегда люди, - добавил собеседник ТАСС. - У них замечательный шахматный центр, и я думаю, там находится аналитическая группа помимо тех, кто с чемпионкой. Сегодня передача информации на расстояние не представляет проблем. Так что не думаю, что свое поле будет иметь значение".

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Теги
Карпов, Анатолий ЕвгеньевичГорячкина, Александра ЮрьевнаМатч за женскую шахматную корону
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