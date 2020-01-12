Российские конькобежки стали вторыми в командной гонке преследования на ЧЕ в Нидерландах

ТАСС, 12 января. Женская сборная России завоевала серебряные медали в командной гонке преследования на чемпионате Европы по конькобежному спорту в Нидерландах. Соревнования проходят в Херенвене.

Российская команда показала результат 2 минуты 59,04 секунды. В составе российской сборной выступили Наталья Воронина, Елизавета Казелина и Евгения Лаленкова. Победу в забеге одержали спортсменки сборной Нидерландов (2.57,97), бронзовые награды достались белорусским конькобежкам (3.05,47).

В активе российской команды на чемпионате Европы теперь 12 медалей - четыре золотые, четыре серебряные и четыре бронзовые.

Чемпионат Европы в Херенвене завершится позднее в воскресенье.