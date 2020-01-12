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Матч звезд КХЛ

Чешка Миллс: поражена большому вниманию к женскому хоккею в России

В воскресенье она в четвертый раз приняла участие в Матче звезд ЖХЛ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Чешская участница Матча звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) Алена Миллс поражена вниманию к женскому хоккею в России. Об этом Миллс рассказала ТАСС.

В воскресенье сборная Востока, за которую выступала Миллс, победила команду Запада в Матче звезд ЖХЛ со счетом 4:1.

"Год от года сама лига и матчи звезд становятся лучше. Я очень рада и поражена, что в России уделяется так много внимания женскому хоккею, это очень круто. Женский хоккей в России растет. Мне все понравилось, матч звезд - это всегда круто, это праздник, всегда интересно попробовать что-то новенькое", - отметила Миллс.

Чешская хоккеистка принимала участие во всех четырех Матчах звезд ЖХЛ, встречу в Москве посетили 2547 зрителей. "Народ в Москве, конечно, пришел, мы рады. Конечно, нельзя сравнить с первым матчем звезд в Уфе, где была полная арена. Но сегодня кто смог, тот пришел нас поддержать, и мы им благодарны", - сказала Миллс.

Во время конкурса на исполнение лучшего буллита в перерыве матча Миллс предстала перед болельщиками в образе олимпийского чемпиона, двукратного чемпиона мира Яромира Ягра и в игровой форме с его номером и фамилией. "Это придумал мой муж, мы с ним вместе обговаривали, как это сделать. Я видела, как он играл, он долго выступал за сборную, были золотые годы чешского хоккея, а Ягр был лидером команды многие годы. Его все знают в Чехии, да и в России тоже, один раз я даже случайно встретились с ним, но он меня точно не помнит", - рассказала Миллс.

 

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