Вяльбе: российские лыжники показали замечательный результат в командном спринте на КМ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российские лыжники Андрей Краснов и Глеб Ретивых показали замечательный результат в командном спринте на этапе Кубка мира в немецком Дрездене, заняв третье место. Такое мнение ТАСС в воскресенье высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Россияне преодолели дистанцию 7,8 км за 14 минут 30,84 секунды, уступив победителям 0,18 секунды. Победу одержала французская команда, в составе которой выступили Рено Же и Люка Шанава (14.30,66), серебряные награды достались шведским спортсменам Маркусу Грате и Йохану Хагстрёму (+0,09).

"Мужская сборная в командном спринте показала замечательный результат, мы очень довольны. Тем более, что Глеб Ретивых участвовал в этом этапе Кубка мира после "Тур де Ски", после подъема в гору. Жаль, что вчера у него не получилось выйти в финал в индивидуальной гонке, но это такой довольно специфический этап", - отметила Вяльбе.

Ранее в воскресенье на этапе прошел женский командный спринт, победу в котором одержала шведская команда в составе Майи Дальквист и Линн Сван (15.43,70), вторыми финишировали швейцарки Лорьен ван дер Графф и Надин Фейндрих (+0,09), третьими стали шведки Эвелина Сеттлин и Линн Сёмскар (+3,27). Россиянки Нина Дуботолкина и Христина Мацокина стали шестыми (+9,13), Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева - девятыми (+12,89).

"Очень рады за молодых спортсменок Нину Дуботолкину и Христину Мацокину, которые стали шестыми. Я сейчас нахожусь в Дрездене и видела, как проходила гонка. Они молодцы, все сделали очень хорошо, тактически грамотно", - добавила Вяльбе.

Следующий этап Кубка мира пройдет 18-19 января в Чехии.