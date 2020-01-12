Драчев ожидал большего от сборной России по биатлону на этапе Кубка мира в Оберхофе

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев ожидал более высоких результатов от национальной команды на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Об этом он сообщил ТАСС.

Этап в Оберхофе завершился в воскресенье мужской и женской гонками с общего старта. Российская национальная команда не смогла завоевать на немецком этапе ни одной медали.

"Ожидания были больше, особенно после мужского спринта, - сказал Драчев. - Ребята подняли настроение, мы ожидали и в эстафетах более высоких результатов, но тут были свои нюансы, мы решили сохранить наших лидеров, потому что у Александра Логинова и Матвея Елисеева были проблемы по состоянию здоровья. В эстафетах ребята сработали здорово, но чуть-чуть не хватило".

В женском масс-старте Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли предпоследнее (29-е) и последнее (30-е) места соответственно, Миронова допустила 10 промахов, Куклина - 11.

"У девочек что-то разладилось со стрельбой, надо посмотреть, что случилось. Много нюансов, тут очень сильный ветер гуляет, кто-то умеет стрелять в такую погоду, кто-то - нет, кто-то на удержании, на балансе держит, а кто-то занимает жесткую стойку. Надо уметь стрелять в ветер, но не получилось. Может быть, надо специальные тренировки проводить, но Оберхоф один такой, остальные этапы будут другими, и я уверен, что там совсем другая стрельба будет у биатлонистов. Здесь не только у нас [были проблемы], многие уходили и на три штрафных круга, и на четыре. Такой вид спорта, обидно только, что лидеры как справлялись, так и справляются", - отметил глава СБР.

Следующий этап Кубка мира пройдет в немецком Рупольдинге с 15 по 19 января. "Будем работать дальше, проведем работу над ошибками, и я думаю, что в Рупольдинге команда постарается исправиться", - заключил Драчев.