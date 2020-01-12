Драчев надеется, что российские биатлонисты перейдут на отечественные патроны к 2021 году

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выразил надежду, что национальная команда перейдет на патроны российского производства к следующему году. Об этом он сообщил ТАСС.

В воскресенье завершился четвертый в сезоне этап Кубка мира в немецком Оберхофе. В женском масс-старте россиянки Светлана Миронова и Лариса Куклина на двоих допустили 21 промах и заняли 29-е и 30-е места соответственно. После окончания гонки тренер женской сборной по стрельбе Леонид Гурьев в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил, что национальная команда получила новые патроны, которые "не держат ветер".

"Нет, конечно, патроны такие же, просто немножко другая партия, - сказал Драчев. - Гурьев говорил про патроны "Олимп", которыми мы сейчас занимаемся с "Ростехом" и ЦНИИТочмаш, они нам уже дали несколько партий совершенно новых патронов. Мы сейчас работаем над своими патронами, которые должны будут заменить немецкие, они очень хорошо держат ветер - скорость пули чуть меньше, и за счет того, что у нее "хвост" идет не такой большой, ее не так сносит".

"Мы уже полтора года работаем с ЦНИИТочмаш, в этом году уже первую партию таких патронов получили, отстреливали их в Тюмени, всем понравилось. Надеемся, что если не в этом году, то в следующем точно перейдем на российские патроны", - добавил он.