Состав женской сборной России по биатлону на следующий этап КМ может измениться

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Состав женской сборной России по биатлону может претерпеть изменения перед пятым этапом Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом ТАСС сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Четвертый этап в Оберхофе завершился в воскресенье мужской и женской гонками с общего старта. Выступавшие в составе сборной России Светлана Миронова и Лариса Куклина заняли предпоследнее (29-е) и последнее (30-е) места соответственно, при этом Миронова допустила 10 промахов, а Куклина - 11. Российская национальная команда не смогла завоевать на немецком этапе ни одной медали. В составе женской сборной, помимо Мироновой и Куклиной, в Оберхофе выступали Ирина Старых, Кристина Резцова и Анастасия Поршнева.

"Мы прорабатываем все возможные варианты, с такой стрельбой, как на вчерашней эстафете, нам будет сложно конкурировать на чемпионатах мира и Европы, - сказал Драчев. - Конечно, сейчас мы будем искать, смотреть резерв наших девочек, у нас есть Евгения Павлова, которая очень хорошо стреляет, мы это знаем, у нее были небольшие проблемы с функциональной подготовкой, но сейчас она выправилась, хорошо выступила на "Ижевской винтовке". Посмотрим, возможно, мы ее вызовем в Рупольдинг на эстафету или на весь этап. Я думаю, будут изменения, мы это пока не обсуждали с тренерским составом, но будем думать".

Этап Кубка мира в Рупольдинге пройдет с 15 по 19 января.