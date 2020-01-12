Фигурист Мозалев завоевал серебряную медаль на юношеских Олимпийских играх в Швейцарии

ЛОЗАННА /Швейцария/, 12 января. /ТАСС/. Российский фигурист Андрей Мозалев стал вторым в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в Швейцарии. Соревнования проходят в Лозанне.

В сумме за короткую и произвольную программы он набрал 237,94 балла. Золотая медаль досталась японцу Юме Кагияме (239,17), бронзовым призером стал россиянин Даниил Самсонов (215,21).

Российские спортсмены завоевали шесть наград - три золотые, две серебряные и одну бронзовую. В субботу биатлонисты Алена Мохова и Олег Домичек выиграли женскую и мужскую индивидуальные гонки, ранее в воскресенье фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов выиграли золотые медали в соревнованиях спортивных пар.

Сборная России занимает второе место в общекомандном зачете, лидирует команда Швейцарии, в активе которой четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Третье место занимает команда Франции (2-2-2).

Мозалев трижды становился победителем этапов юниорского Гран-при, а в финале серии, который прошел в декабре 2019 года в Турине, он стал вторым.

Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии завершатся 22 января.