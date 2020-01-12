Российские спортсмены завоевали четыре медали в третий день юношеской Олимпиады

ЛОЗАННА /Швейцария/, 12 января. /ТАСС/. Сборная России занимает второе место в медальном зачете зимних юношеских Олимпийских игр после второго соревновательного дня. Соревнования проходят в Лозанне.

В воскресенье российские спортсмены завоевали одну золотую, две серебряные и одну бронзовую награды. Золотую медаль российской команде принесли фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, победившие в соревнованиях спортивных пар. Серебро в этой дисциплине досталось Диане Мукаметзяновой и Илье Миронову. Еще одну серебряную медаль завоевал фигурист Андрей Мозалев в одиночном катании, бронзовую награду получил фигурист Даниил Самсонов.

Позднее в воскресенье состоится матч группового этапа по керлингу среди смешанных команд между сборными России и Испании.

В медальном зачете сборная России находится на втором месте, завоевав три золотые, две серебряные и одну бронзовую награды, и уступает только швейцарской команде, у которой на счету восемь медалей (4-2-2). Третье место занимают французские спортсмены, завоевавшие шесть медалей (2-2-2).

Юношеские Олимпийские игры в Швейцарии завершатся 22 января.