Тренер: "Автомобилист" постарается занять первое место в Восточной конференции КХЛ

На данный момент "Автомобилист" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков после 46 встреч. Лидирующий "Ак Барс" набрал 66 очков после 45 матчей.

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" постарается занять первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов.

"Хочется подняться повыше в турнирной таблице, а как получится, будем смотреть. Будем стараться и думать о том, чтобы обогнать "Ак Барс", это возможно", - сказал Мартемьянов.

В воскресенье "Автомобилист" на выезде одержал волевую победу над ЦСКА со счетом 3:2 по буллитам. "ЦСКА очень мощно начал, в первом периоде немножко у парней было волнение. В раздевалке состоялся разговор, второй период начали от ножа, стали увереннее играть, упростили игру и перевернули ситуацию. Победа всегда помогает, настроение хорошее, тяжелый матч вытащили", - отметил Мартемьянов.

Ранее генеральный директор "Автомобилиста" Максим Рябков сообщил ТАСС о том, что Павел Дацюк пропустит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ, который состоится в Москве 18 и 19 января. "Функциональное состояние у Дацюка хорошее. Он профессионал с большой буквы и всегда готовится к матчам", - заключил главный тренер "Автомобилиста".

В следующем матче "Автомобилист" 14 декабря на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".