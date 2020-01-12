{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Тренер: "Автомобилист" постарается занять первое место в Восточной конференции КХЛ

Екатеринбургский клуб располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от лидирующего "Ак Барса" на семь очков
Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов (на втором плане) Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов (на втором плане)
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Екатеринбургский "Автомобилист" постарается занять первое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Автомобилиста" Андрей Мартемьянов.

На данный момент "Автомобилист" располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков после 46 встреч. Лидирующий "Ак Барс" набрал 66 очков после 45 матчей.

На эту тему
ЦСКА впервые с 2012 года проиграл "Автомобилисту" в домашнем матче КХЛ

"Хочется подняться повыше в турнирной таблице, а как получится, будем смотреть. Будем стараться и думать о том, чтобы обогнать "Ак Барс", это возможно", - сказал Мартемьянов.

В воскресенье "Автомобилист" на выезде одержал волевую победу над ЦСКА со счетом 3:2 по буллитам. "ЦСКА очень мощно начал, в первом периоде немножко у парней было волнение. В раздевалке состоялся разговор, второй период начали от ножа, стали увереннее играть, упростили игру и перевернули ситуацию. Победа всегда помогает, настроение хорошее, тяжелый матч вытащили", - отметил Мартемьянов.

Ранее генеральный директор "Автомобилиста" Максим Рябков сообщил ТАСС о том, что Павел Дацюк пропустит ФОНБЕТ Матч звезд КХЛ, который состоится в Москве 18 и 19 января. "Функциональное состояние у Дацюка хорошее. Он профессионал с большой буквы и всегда готовится к матчам", - заключил главный тренер "Автомобилиста".

В следующем матче "Автомобилист" 14 декабря на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".

Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Кравцов: результаты российских конькобежцев на ЧЕ внушают серьезный оптимизм
Сборная России заняла второе место в медальном зачете, уступив только хозяевам соревнований
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС