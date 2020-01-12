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Летние олимпийские виды спорта

Российские рапиристки победили в командном турнире на этапе Кубка мира в Польше

В финале россиянки победили француженок

ТАСС, 12 января. Сборная России по фехтованию на рапирах заняла первое место в командном турнире на этапе Кубка мира. Соревнования проходили в польском Катовице.

Российская команда в составе Инны Дериглазовой, Анастасии Ивановой, Ларисы Коробейниковой и Аделины Загидуллиной в финале победила сборную Франции со счетом 42:41. Бронзовые медали достались представительницам Италии, которые в матче за третье место выиграли у сборной США (45:18).

Ранее на этапе Кубка мира в Катовице золото в личном турнире завоевала Дериглазова.

Следующий этап Кубка мира у рапиристок пройдет в Казани с 21 по 23 февраля.

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