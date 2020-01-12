Фантастический результат. Российские конькобежцы завоевали 17 медалей на ЧЕ

ТАСС, 12 января. Сборная России заняла второе место в общекомандном зачете на чемпионате Европы по конькобежному спорту, завоевав медали в каждой дисциплине, кроме женского масс-старта. Соревнования прошли 10-12 января в голландском Херенвене. Европейское первенство второй раз в истории состоялось в "олимпийском формате". Соревнования прошли на отдельных дистанциях, а также в масс-старте, командном спринте и командной гонке. Впервые чемпионат Европы в таком формате состоялся в 2018 году в подмосковной Коломне, на родном льду россияне завоевали пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые награды.

На эту тему Российские конькобежцы завоевали 17 медалей на чемпионате Европы в Нидерландах

Лидерами медального зачета нынешнего турнира стали хозяева льда - голландцы. В их активе восемь золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. Российские конькобежцы улучшили свой результат по сравнению с чемпионатом Европы 2018 года, завоевав 17 медалей (пять золотых, шесть серебряных и шесть бронзовых). В заключительный день соревнований рекорд катка на дистанции 1000 м установил Павел Кулижников, преодолевший дистанцию за 1 минуту 7,09 секунды и завоевавший золото на этой дистанции. У женщин на той же дистанции серебряную награду завоевала Дарья Качанова, а Екатерина Шихова стала третьей. В командной гонке преследования Данила Семериков, Руслан Захаров, Александр Румянцев и Денис Юсков стали серебряными призерами. В женской командной гонке преследования российская команда в составе Евгении Лаленковой, Елизаветы Казелиной, Екатерины Шиховой и Натальи Ворониной также стала второй. Завершали программу чемпионата Европы 2020 года женский и мужской масс-старты. В мужском забеге бронзовую награду завоевал Семериков, в женском забеге Казелина стала четвертой. Днем ранее бронзу на дистанции 5000 м завоевал Юсков, Воронина стала второй на 3000 м. Кулижников победил на дистанции 500 м, у женщин на той же дистанции золотую медаль завоевала Ольга Фаткулина, а Ангелина Голикова стала третьей. В первый день турнира на дистанции 1500 м серебряную награду у мужчин завоевал Юсков, у женщин второе и третье места заняли Лаленкова и Шихова соответственно. В командном спринте россияне стали лучшими и в женском, и в мужском забегах, у женщин золотые медали выиграли Качанова, Голикова, Фаткулина и Шихова, у мужчин - Кулижников, Виктор Муштаков, Артем Арефьев и Руслан Мурашов. Турнир со знаком плюс "Нашей командой на чемпионате Европы достигнут просто фантастический результат, не могу даже выделить кого-то отдельно. Выступление команды не может передать ни один эпитет, поздравляю всех наших ребят, тренерский штаб, тех, кто помогал и способствовал достижению этого результата, - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева. - Чемпионат Европы прошел с большим знаком плюс. Думаю, у команды должен быть очень хороший настрой в преддверии чемпионата мира на отдельных дистанциях".

На эту тему Павел Кулижников с рекордом катка победил на дистанции 1000 м на чемпионате Европы

"Наша сборная на этом чемпионате выступила просто блестяще. Основные наши конкуренты - это голландцы, так что на этом турнире фактически получилась дуэль с голландской сборной. Если посмотреть по медалям, то по количеству золотых наград мы уступили, а вот по общему количеству даже завоевали на одну награду больше", - высказал свое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. "Пять золотых медалей на чемпионате Европы - это блестящий результат. Павел Кулижников продемонстрировал великолепную форму, очень приятный результат Ольги Фаткулиной. Рассчитывал, что, может, удастся нам победить голландцев в командной гонке, пока не получилось, но зато мы дважды победили их в командном спринте", - добавил Кравцов. Трехкратный чемпион мира и действующий мировой рекордсмен на дистанции 500 м Кулижников на завершившемся европейском первенстве завоевал три золотые медали. При этом Кулижников в нынешнем сезоне из-за травмы пропустил первые этапы Кубка мира, выступив только на турнире в японском Нагано. "Сегодняшний результат Кулижникова превзошел все самые смелые ожидания, это неофициальный рекорд мира для равнинных катков, и этим все сказано. Еще в конце декабря Пашу немного беспокоила нога, отекала после тренировок. Но он талантлив и талантлив во всем, в том числе и в восстановлении после травм. Надеюсь, что он полностью восстановится к чемпионату мира на отдельных дистанциях", - сказала Барышева. Оптимизм перед чемпионатом мира Следующим крупным турниром для российских конькобежцев станет этап Кубка мира, который пройдет 7-8 февраля в канадском Калгари. Почти сразу после него в американском Солт-Лейк-Сити состоится чемпионат мира на отдельных дистанциях.