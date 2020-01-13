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Матч за женскую шахматную корону

Зрителями матча за женскую шахматную корону в Приморье станут около тысячи человек

Вторая часть матча стартует на острове Русский 16 января

ВЛАДИВОСТОК, 13 января. /ТАСС/. Зрителями второй части матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин станут около тысячи человек. Турнир состоится в "Синем зале" Дальневосточного федерального университета, сообщил ТАСС директор Шахматного клуба ДВФУ Вячеслав Цинцадзе.

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Первая часть матча завершилась в Шанхае в воскресенье. Вторая часть пройдет на острове Русский, встречи намечены на 16-17, 19-20 и 22-23 января.

"Шахматистки будут играть в "Синем зале", на сцене. В зрительном зале тысяча мест. Зрители смогут получить специальные бейджи [предъявив документ, удостоверяющий личность] на входе в корпус B ДВФУ <…> Это бесплатно", - сообщил Цинцадзе.

Кроме матча за шахматную корону в ДВФУ с 15 по 25 января состоятся несколько сеансов одновременной игры. "Сеансы будут проходить в атриуме [университетского корпуса B]. Сергей Рублевский и Найджел Шорт проведут сеанс, в котором могут участвовать не более 20 человек <…> Хоу Ифань - многократная чемпионка мира - согласилась провести два сеанса", - разъяснил Цинцадзе.

После шести партий счет между обладательницей мировой шахматной короны китаянкой Цзюй Вэньцзюнь и россиянкой Александрой Горячкиной равный - 3:3. Первые три партии завершились ничейным результатом, в четвертой победа досталась китайской шахматистке, в пятой сильнее оказалась россиянка. Шестая партия окончилась ничьей.

Призовой фонд матча за звание чемпионки мира составляет €500 тыс. Из российских шахматисток чемпионским титулом владела Александра Костенюк (с 2008 по 2010 год), в 2008 году она победила на чемпионате мира по нокаут-системе в Нальчике.

Теги
Дальний ВостокГорячкина, Александра ЮрьевнаМатч за женскую шахматную корону
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