Малкин вышел на третье место по количеству результативных передач в истории "Питтсбурга"

ТАСС, 13 января. "Питтсбург" обыграл "Аризону" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3 после серии буллитов.

В составе победителей шайбы забросили Джаред Макканн (3-я минута), Патрик Хёрнквист (24) и Брэндон Танев (57), решающий буллит реализовал Тедди Блюгер. У хозяев отличились Конор Гарланд (15), Тейлор Холл (30) и Дерек Степан (52).

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами и не реализовал послематчевый буллит. Он вышел на третье место в списке лучших ассистентов в истории команды. На его счету 642 голевых паса, по этому показателю он обошел Яромира Ягра (640), второе место занимает нынешний капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби (782), лидирует Марио Лемье (1033). Всего на счету Малкина 1046 очков в 884 матчах НХЛ, в текущем сезоне 33-летний россиянин набрал 44 очка (13+31) в 32 играх.

"Питтсбург" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 61 очко в 45 матчах. "Аризона" идет пятой на Западе, имея в активе 55 очков после 48 встреч. В следующем матче "Питтсбург" 15 января дома встретится с "Миннесотой". "Аризона" в этот же день примет "Сан-Хосе".

В еще одном матче дня "Нэшвилл" в гостях победил со счетом 1:0 "Виннипег". Шайбу на 12-й минуте забросил Кайл Террис, которому ассистировал российский нападающий Яков Тренин. Всего на счету 23-летнего россиянина 6 (2 шайбы + 4 передачи) очков в 11 матчах текущего сезона. В других встречах "Ванкувер" обыграл на выезде "Миннесоту" со счетом 4:1, "Баффало" выиграл в гостях у "Детройта" - 5:1.