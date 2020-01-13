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НХЛ

"Нью-Джерси" прервал серию "Тампы" из 10 побед в НХЛ. Гусев сделал результативную передачу

Матч завершился со счетом 3:1
Никита Гусев AP Photo/Mark Zaleski
Описание
Никита Гусев
© AP Photo/Mark Zaleski

ТАСС, 13 января. "Нью-Джерси" победил "Тампа-Бэй" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей шайбы забросили Энди Грин (24-я минута), Трэвис Зэйджак (30) и Майлз Вуд (60), у гостей отличился Тайлер Джонсон (21).

Российский форвард "Нью-Джерси" Никита Гусев отметился результативной передачей. Всего на счету 27-летнего россиянина в текущем сезоне 27 (8 шайб + 19 передач) очков в 42 матчах. Российские нападающие "Тампы" Никита Кучеров и Александр Волков, а также защитник команды Михаил Сергачев очков во встрече не набрали. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский провел весь матч в запасе. "Тампа" последний раз до этой встречи проигрывала 22 декабря, когда уступила "Вашингтону" (1:3), после чего одержала 10 побед подряд.

"Нью-Джерси" занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 41 очко после 45 матчей. "Тампа" идет пятой с 58 очками в 45 играх. В следующем матче "Нью-Джерси" 15 января сыграет в гостях с "Торонто". "Тампа" в этот же день примет "Лос-Анджелес".

В другом матче дня "Флорида" обыграла на своем льду "Торонто" со счетом 8:4. В составе победителей результативным пасом отметился российский нападающий Евгений Дадонов, 30-летний хоккеист набрал 36-е (19+17) очко в 45 матчах сезона. Нападающий "Флориды" Джонатан Юбердо забросил шайбу и сделал результативную передачу, 26-летний канадец вышел на первое место в истории клуба по набранным очкам, на его счету 420 баллов (143+277) в 512 играх. Юбердо обогнал бывшего финского нападающего Олли Йокинен, в активе которого 419 (188+231) очков в 567 матчах.

Голкипер "Флориды" Сергей Бобровский пропустил матч из-за травмы.

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