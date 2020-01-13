Константинова рассказала, что продолжит осваивать тройной аксель

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российская фигуристка Станислава Константинова не оставляет мысли о том, чтобы все-таки включить в свои программы аксель в три с половиной оборота. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

Константиновой 19 лет, фигуристка стала 13-й на чемпионате России в Красноярске, лишившись возможности пробиться в состав сборной страны на предстоящий в австрийском Граце чемпионат Европы.

"Как бы трудно ни было, глупо ограничивать себя пределами собственных возможностей. Аксель с лета никак не могла восстановить - он то лучше, то хуже получался. Вопросы в технике и весе", - рассказала Константинова.