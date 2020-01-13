Фигуристка Константинова рассказала, что восхищается примером Туктамышевой и Костнер

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Российскую фигуристку Станиславу Константинову восхищает пример Елизаветы Туктамышевой и итальянки Каролины Костнер. Об этом спортсменка рассказала в интервью ТАСС.

Константиновой 19 лет, фигуристка стала лишь 13-й на чемпионате России в Красноярске, лишившись возможности пробиться в состав сборной страны на предстоящий в австрийском Граце чемпионат Европы. Туктамышевой - 23 года, она стала четвертой на национальном чемпионате. Каролине Костнер - 32 года, свой последний национальный чемпионат она выиграла в 30 лет.

"После сентябрьских контрольных прокатов я сказала себе: я могу кататься столько, сколько хочу. И если что-то не получается сейчас, не стоит так расстраиваться - лучше от этого не будет. Никто не отменял возможности желаний вкупе с трудолюбием. Та же Лиза Туктамышева - безгранично уважаю и восхищаюсь ей, несмотря на то, что это моя конкурентка, или Каролина Костнер, которая и по сей день дарит людям радость", - отметила Константинова.