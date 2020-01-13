{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НХЛ

Шеро отправлен в отставку с поста генерального менеджера клуба НХЛ "Нью-Джерси"

Он работал в команде с 2015 года

ТАСС, 13 января. Рэй Шеро покинул должность генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Временно исполняющим обязанности назначен бывший ассистент Шеро - Том Фицджеральд.

"Рэй - талантливый хоккейный руководитель, я уверен, что он добьется больших успехов в будущем. Однако мы с Рэем сходимся во мнении, что "дьяволам" нужно двигаться в новом направлении и что это решение отвечает наилучшим интересам команды. В ближайшие недели и месяцы мы начнем официальный поиск нового генерального менеджера", - заявил владелец клуба Джош Харрис.

Шеро работал в "Нью-Джерси" с 2015 года, при нем команда один раз пробилась в плей-офф, уступив в первом раунде сезона-2017/18 "Тампе". Ранее Шеро работал на той же должности в "Питтсбурге" (2006-2014), клуб стал обладателем Кубка Стэнли в 2009 году.

В текущем сезоне "Нью-Джерси" идет 14-м в таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 45 играх.

Реклама на ТАСС
Футбол в России
Иркутский футбольный клуб "Зенит" получит поддержку из регионального бюджета
Клуб, созданный в 2009 году, содержится на спонсорские средства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС