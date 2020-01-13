Шеро отправлен в отставку с поста генерального менеджера клуба НХЛ "Нью-Джерси"

ТАСС, 13 января. Рэй Шеро покинул должность генерального менеджера клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Временно исполняющим обязанности назначен бывший ассистент Шеро - Том Фицджеральд.

"Рэй - талантливый хоккейный руководитель, я уверен, что он добьется больших успехов в будущем. Однако мы с Рэем сходимся во мнении, что "дьяволам" нужно двигаться в новом направлении и что это решение отвечает наилучшим интересам команды. В ближайшие недели и месяцы мы начнем официальный поиск нового генерального менеджера", - заявил владелец клуба Джош Харрис.

Шеро работал в "Нью-Джерси" с 2015 года, при нем команда один раз пробилась в плей-офф, уступив в первом раунде сезона-2017/18 "Тампе". Ранее Шеро работал на той же должности в "Питтсбурге" (2006-2014), клуб стал обладателем Кубка Стэнли в 2009 году.

В текущем сезоне "Нью-Джерси" идет 14-м в таблице Восточной конференции, набрав 41 очко в 45 играх.