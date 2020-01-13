Иркутский футбольный клуб "Зенит" получит поддержку из регионального бюджета

ИРКУТСК, 13 января. /ТАСС/. Министерство спорта Иркутской области решило взять на частичное бюджетное финансирование иркутский футбольный клуб "Зенит", игроки которого с июля 2019 года не получают зарплату. С 2020 года клуб на 50% будет финансироваться из регионального бюджета, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минспорта.

Клуб, созданный в 2009 году, содержится на спонсорские средства. В пресс-службе Минспорта сообщили, что команду спонсируют несколько предприятий. Как писали иркутские СМИ, финансовые проблемы в клубе возникают регулярно, а последняя ситуация, связанная с невыплатой зарплаты с июля 2019 года, заставляет игроков подрабатывать грузчиками и таксистами.

"На сегодня готовятся документы, с этого года 50% расходов трех профессиональных команд мы берем на себя. Это "Зенит", а также волейбольная и баскетбольная команды", - сообщили в пресс-службе.

Какую сумму команда получит из бюджета, там не уточнили. В пресс-службе прокуратуры Иркутской области ТАСС сообщили, что по факту задержки зарплаты проводится проверка, выясняется причина невыплаты денег игрокам. Объем невыплаченной суммы там не назвали, отметив, что эта информация будет позже. Иркутские СМИ сообщали, что клубу нужно 8 млн рублей для погашения долга по зарплате, комментарием руководства клуба ТАСС пока не располагает, с исполнительным директором Владимиром Куруленко связаться не удалось.

"Зенит" играет в первенстве Профессиональной футбольной лиги.