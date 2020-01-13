Кокорин и Малком отправились вместе с "Зенитом" на сбор в Катар

ТАСС, 13 января. Нападающие петербургского "Зенита" Александр Кокорин и Малком примут участие в первом зимнем сборе команды, который пройдет в Катаре. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В первом сборе команды примут участие 27 футболистов. Полностью состав выглядит следующим образом: вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин и Максим Рудаков; защитники Вячеслав Караваев, Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Йордан Осорио, Дуглас Сантос, Юрий Жирков и Данила Прохин; полузащитники Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Роберт Мак, Олег Шатов, Малком, Алексей Сутормин, Леон Мусаев и Кирилл Капленко; нападающие Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Сердар Азмун и Илья Воробьев.

"Зенит" заключил контракт с Кокориным до конца сезона после его выхода на свободу из колонии по УДО 17 сентября 2019 года. Футболист был осужден в мае на полтора года за участие в двух драках в центре Москвы.

Бразилец Малком перешел в "Зенит" из испанской "Барселоны" в августе 2019 года. В текущем сезоне он провел две встречи в рамках чемпионата России в августе, после чего не появлялся на поле из-за травмы бедра.

Аргентинский полузащитник Матиас Краневиттер, сыгравший в текущем сезоне в четырех встречах во всех турнирах, не отправился на сбор в Катар.

Сбор команды пройдет с 13 по 25 января в Дохе. Расписание товарищеских встреч станет известно позднее.