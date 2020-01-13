Биатлонистка Юрлова-Перхт выступит на этапе Кубка мира в Рупольдинге

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт восстановилась после болезни и сможет выступить на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Об этом ТАСС в понедельник сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Юрлова-Перхт по причине недомогания была вынуждена пропустить первый в новом году этап Кубка мира, который на прошлой неделе прошел в Оберхофе. В составе команды чемпионку мира 2015 года заменила Анастасия Поршнева.

"Вчера меня проинформировали, что Катя сможет выступить в Рупольдинге, так что если ничего больше не произойдет, то мы произведем обратную замену. В остальном изменений быть не должно: поедем тем же составом", - сказал Драчев.

Также глава СБР подтвердил, что Евгения Павлова, успешно выступившая на последнем этапе Кубка IBU, может быть вызвана в Рупольдинг для участия в эстафетной гонке.

Таким образом, в состав сборной России на этап в Рупольдинге должны войти Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Лариса Куклина, Ирина Старых, Кристина Резцова, Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Карим Халили.

Этап Кубка мира пройдет с 15 по 19 января.