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КХЛ

Гудачек, Лепистё и Енсен признаны лучшими игроками недели в КХЛ

Артем Аносов из минского "Динамо" стал лучшим новичком

ТАСС, 13 января. Словацкий голкипер московского "Спартака" Юлиус Гудачек признан лучшим вратарем 17-й недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Гудачек принял участие в трех матчах (две победы и поражение в серии буллитов). Словак отразил 97,74% бросков (в среднем 30,7 броска за игру) при коэффициенте надежности 0,96 (лучший результат недели).

Лучшим защитником стал финн Сами Лепистё из хельсинкского "Йокерита", который одержал победы в трех из четырех матчах, набрав пять очков (2 шайбы + 3 передачи), став самым результативным защитником недели. Гол Лепистё в гостевой игре со "Спартаком" стал победным. Финский защитник завершил все матчи с положительном показателем полезности при общем показателе полезности "+6".

Лучшим нападающим также признан датчанин Никлас Енсен ("Йокерит"), который набрал в четырех играх восемь очков (5+3), став лучшим по этому показателю. Он набирал очки во всех играх, а также отметился тремя заброшенными шайбами в гостевой встрече с рижским "Динамо" и дублем в ворота "Спартака". Общий показатель полезности датчанина составил "+5".

Артем Аносов из минского "Динамо" стал лучшим новичком, отметившись голевыми передачами в обоих матчах прошедшей недели. Для 20-летнего белоруса эти очки стали первыми в КХЛ, Аносов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе "+1", в среднем проводил на льду 10 минут 27 секунд.

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