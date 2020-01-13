Эксперт: российским гандболистам будет тяжело обыграть сборную Исландии в матче ЧЕ

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Мужской сборной России по гандболу будет тяжело обыграть исландскую команду во втором матче предварительного группового этапа чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин.
Встреча сборных России и Исландии пройдет в понедельник, начало матча в 20:15 мск. В первом матче группового этапа российская команда уступила венграм со счетом 25:26, а исландская сборная обыграла действующих чемпионов мира датчан (31:30). В следующий этап турнира пройдут две лучшие команды из группы.
"Если мы говорим об олимпийских перспективах, то нужно упираться, выигрывать сегодня и завтра, - сказал Приголовкин. - Но даже если проиграем сегодня, то шансы на выход из группы останутся. Расклад в нашей группе такой, что если датчане сегодня обыграют венгров, что должно случиться, то для нас еще ничего не потеряно, даже если мы вдруг уступим исландцам. Если обыграем датчан в последнем туре, то все равно выйдем в основной этап".
На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета пробьются в основной групповой раунд, где 12 команд будут разделены на две группы, причем сохранятся все заработанные на предварительном этапе очки. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал. Победитель турнира получит прямую путевку на Олимпийские игры, команды, занявшие второе и третье место, отберутся на квалификационный турнир Олимпиады.
"Исландцы отлично понимают, что сегодняшняя победа на 98% выводит их в основной групповой этап чемпионата Европы, да еще и с двумя очками в таблице, что уже скажется и на их олимпийских перспективах. Сомневаюсь, что наши обыграют сегодня такую команду, но продолжаю в них верить. Будет крайне тяжело, но верю в наших парней, что они все-таки смогут добиться победы", - добавил собеседник ТАСС.