Эксперт: российским гандболистам будет тяжело обыграть сборную Исландии в матче ЧЕ

Встреча сборных России и Исландии пройдет в понедельник, начало матча в 20:15 мск. В первом матче группового этапа российская команда уступила венграм со счетом 25:26, а исландская сборная обыграла действующих чемпионов мира датчан (31:30). В следующий этап турнира пройдут две лучшие команды из группы.

"Если мы говорим об олимпийских перспективах, то нужно упираться, выигрывать сегодня и завтра, - сказал Приголовкин. - Но даже если проиграем сегодня, то шансы на выход из группы останутся. Расклад в нашей группе такой, что если датчане сегодня обыграют венгров, что должно случиться, то для нас еще ничего не потеряно, даже если мы вдруг уступим исландцам. Если обыграем датчан в последнем туре, то все равно выйдем в основной этап".

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета пробьются в основной групповой раунд, где 12 команд будут разделены на две группы, причем сохранятся все заработанные на предварительном этапе очки. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал. Победитель турнира получит прямую путевку на Олимпийские игры, команды, занявшие второе и третье место, отберутся на квалификационный турнир Олимпиады.

"Исландцы отлично понимают, что сегодняшняя победа на 98% выводит их в основной групповой этап чемпионата Европы, да еще и с двумя очками в таблице, что уже скажется и на их олимпийских перспективах. Сомневаюсь, что наши обыграют сегодня такую команду, но продолжаю в них верить. Будет крайне тяжело, но верю в наших парней, что они все-таки смогут добиться победы", - добавил собеседник ТАСС.