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ЧЕ-2020 по гандболу

Эксперт: исландские гандболисты на ЧЕ показывают обманчиво простую игру

Матч против российской команды исландская сборная проведет в понедельник в 20:15 мск

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Полина Панина/. Мужская сборная Исландии по гандболу показывает обманчиво простую игру на чемпионате Европы, который проходит в Австрии, Норвегии и Швеции. Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Приголовкин.

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Исландская команда в первом матче предварительного группового этапа обыграла датчан (31:30), которые являются действующими чемпионами мира. Во втором матче исландцы встретятся с российской командой, игра пройдет в понедельник в 20:15 мск.

"Вся игра исландской команды держится на двух-трех гандболистах, - отметил Приголовкин. - Их две главные звезды - Арон Палмарссон и Александр Петерссон. Третья фигура - это очень грамотный тренер сборной Гудмундур Гудмундссон, исландец, который привел датчан к победе на Олимпиаде, а затем вернулся на родину".

"Игра у исландцев довольно проста, но эта простота обманчива, - считает Приголовкин. - Она основана на игроках высочайшего класса, на лидерах, которые, как правило, не проваливаются. Плюс у них неплохой подбор игроков среднего и выше среднего уровня".

Российская команда в первом матче на чемпионате Европы проиграла сборной Венгрии (25:26). Сборная Исландии лидирует в группе Е, набрав 2 очка, на втором месте находится сборная Венгрии с таким же количеством баллов. На третьей и четвертой строчках располагаются сборные Дании и России соответственно, не набравшие очков. В заключительном третьем туре предварительного группового раунда россияне сыграют с датчанами, а исландцы встретятся с венграми, матчи пройдут 15 января.

На предварительном этапе выступают 24 команды, разделенные на шесть групп. По две сильнейшие сборные из каждого квартета пробьются в основной групповой раунд, где 12 команд будут разделены на две группы, причем сохранятся все заработанные на предварительном этапе очки. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал. Победитель турнира получит прямую путевку на Олимпийские игры, команды, занявшие второе и третье место, отберутся на квалификационный турнир Олимпиады.

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