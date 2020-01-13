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Зимние олимпийские виды спорта

Авербух: гонорар Медведевой за шоу соответствовал ставкам ведущих мировых фигуристов

Режиссер спектакля "Волшебник страны ОЗ" подчеркнул, что участие спортсменки в спектакле вызвало большой зрительский интерес
Илья Авербух Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Заработок Евгении Медведевой за выступления в спектаклях "Волшебник страны ОЗ" соответствовал ставкам ведущих фигуристов за участие в ледовых шоу. Об этом ТАСС в понедельник сообщил хореограф и режиссер Илья Авербух.

Новогоднее шоу Авербуха "Волшебник страны ОЗ" стало первым ледовым спектаклем, в котором принимала участие Медведева.

"Распространенная ранее информация, что Евгения Медведева получала в моих шоу 150 тыс. рублей за выступление не соответствует действительности. На днях я давал интервью, где рассказал про средний заработок фигуристов в ледовых шоу в России. Повторюсь, еще раз - средний! И речь в основном шла про фигуристов, которые уже завершили карьеру, и я возмущен искажением информации из моего интервью", - сказал Авербух.

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"Ряд СМИ сделал странный вывод, что Евгению Медведеву можно отнести к "среднему заработку" экс-фигуристов. Это является абсолютной клеветой. Раскрывать суммы мы, безусловно, не будем, потому что это является коммерческой тайной, но Евгения, конечно, получает больше. В том числе, если говорить о новогодних представлениях "Волшебник из страны Оз", которые прошли с участием Медведевой с 30 декабря по 7 января", - отметил хореограф.

Медведева в спектакле выступила в роли Дороти. 20-летняя спортсменка приступила к участию в шоу после чемпионата России в Красноярске.

"Евгения исполнила главную роль в "Волшебнике страны ОЗ", и работала по 3 спектакля в день. Сложно было бы достичь таких договоренностей, учитывая спрос на Медведеву и ее график, она действующий спортсмен, и для нас удача, что нам удалось поработать на новогодних шоу с Евгенией. Моя идея с этим спектаклем требовала именно Медведеву, я давно представлял ее в роли Дороти. Мы работали с Евгенией на условиях соответствующим ставке ведущих мировых фигуристов", - добавил Авербух.

Успешный дебют

Режиссер ледового шоу подчеркнул, что участие Медведевой в спектакле вызвало большой зрительский интерес. Шоу проходило с 30 декабря 2019 года по 7 января 2020 года на "ЦСКА-Арене", которая находится на территории СРК "Парк Легенд".

"Большая просьба к СМИ не пытаться ради кликов и траффика клеветать прославленную спортсменку, пытаясь удешевить ее статус, как одного из крупнейших брендов в мировом спорте. Я горд, что мы провели новогодние представления с Евгенией, на трибунах ежедневно был аншлаг. Все прошло на ура, и с точки зрения бизнеса, и зрители также остались довольны", - рассказал собеседник агентства.

"Я не мог не опровергнуть ту клевету, которую распространили СМИ. Видимо, Медведева настолько популярна, что является лакомым куском для недобросовестных изданий. Разумеется, они теперь могут ответить в суде за лживые и исковерканные слова и факты", - заключил Авербух.

Медведева является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и Европы (2016, 2017), двукратной победительницей финалов серии Гран-при (2016, 2017), двукратным серебряным призером Олимпиады 2018 года. После Игр в Южной Корее спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Авербух является серебряным призером Олимпийских игр (2002), чемпионом мира (2002) и Европы (2003). Специалист поставил Медведевой короткую программу на сезон-2019/20 и на сезон-2017/18, в том числе на зимних Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.

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Зимние олимпийские виды спорта
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