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Ралли Дакар

Экипаж Каргинова выиграл третий этап подряд на ралли "Дакар" в категории грузовиков

Второе время показал Антон Шибалов, также выступающий за "Камаз-мастер", третье место занял экипаж "Татры" под управлением чеха Алеша Лопрайса
Камаз экипажа Андрея Каргинова AP Photo/Bernat Armangue
Описание
Камаз экипажа Андрея Каргинова
© AP Photo/Bernat Armangue

ТАСС, 13 января. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова стал первым на восьмом этапе ралли-рейда "Дакар" в категории грузовиков. Гонка впервые походит в Саудовской Аравии.

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Протяженность спецучастка, старт и финиш которого состоялись в городе Вада-аль-Давасир, составила 477 км. Каргинов преодолел участок за 4 часа 24 минуты 58 секунд, второе время показал Антон Шибалов (+5.54), также выступающий за "Камаз-мастер", третье место занял экипаж "Татры" под управлением чеха Алеша Лопрайса (+9.06). Экипаж Дмитрия Сотникова ("Камаз-мастер") занял четвертое место (+10.41), уступив в борьбе за третью строчку на последнем отрезке спецучастка. Каргинов одержал третью победу подряд на этапах текущего ралли-рейда.

В зачете грузовиков Каргинов сохранил лидерство, он преодолел восемь этапов в общей сложности за 34 часа 31 минуту 43 секунды. Вторую строчку занимает Шибалов (+27.06). Третьим идет белорусский экипаж МАЗ под управлением Сергея Вязовича (+1:05.17). Сотников располагается на пятой строчке (+2:39.22).

В категории мотоциклов и квадроциклов восьмой этап был отменен в связи с гибелью португальского мотогонщика Паулу Гонсалвеша в воскресенье.

Общая протяженность ралли-рейда "Дакар" составляет 7,8 тыс. км, из которых 5 тыс. км - скоростные спецучастки. Ралли-марафон финиширует 17 января.

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