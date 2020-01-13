Первая в Китае профессиональная команда по киберспорту появилась в провинции Хайнань

ХАЙКОУ /Китай/, 13 января. /ТАСС/. Первая в Китае киберспортивная команда провинциального уровня создана в южной провинции Хайнань. Как сообщила газета "Хайнань жибао", в нее вошли 16 человек в возрасте от 18 лет до 21 года.

Команда была сформирована Хайнаньским институтом физической культуры совместно с Ассоциацией киберспорта острова Хайнань. Как пишет газета, главная цель инициативы - ускорение профессионализации и популяризации компьютерного спорта, содействие развитию новых талантов, а также повышение статуса Хайнаньского института физической культуры как профильного учреждения в индустрии киберспорта.

"На острове Хайнань насчитывается более 400 тыс. любителей киберспорта", - сказал президент хайнаньской Ассоциации киберспорта Ли Циньсюй. По его словам, создание профессиональной команды провинциального уровня даст игрокам "чувство общности" и продвинет провинцию на новый уровень в деле подготовки спортсменов.

Президент ассоциации отметил, что в команду вошли победители турниров местного, провинциального и национального уровней.

Киберспорт на Хайнане

В июне прошлого года администрация провинции Хайнань объявила новую политику стимулирования киберспорта. Согласно плану, на ее реализацию будет выделено в общей сложности около 1 млрд юаней (более $144,5 млн), а также будут приняты меры для привлечения капитала, эффективного распределения трудовых ресурсов, смягчения налогообложения и миграционного законодательства, организации состязаний в виртуальной сети, информационного обеспечения.

В августе власти города-курорта Санья на юге острова заявили о намерении создать международный центр для любителей компьютерного спорта, инвестиции в который, как ожидается, составят 4,78 млрд юаней ($690,75 млн). Предполагается, что эта спортивная зона площадью 742,5 тыс. кв. м привлечет внимание молодежи и обеспечит хорошую прибыль не только участникам проекта, но и целому ряду отраслей города, ориентированных на широкий потребительский рынок. План развития этой территории также предусматривает расширение сферы туризма и отдыха для профессионалов компьютерного спорта.

По данным китайской корпорации Tencent, число любителей компьютерного спорта в КНР составляет порядка 350 млн человек.