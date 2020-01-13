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Футбол в России

СМИ: "Кёльн" заинтересован в аренде футболиста "Локомотива" Хёведеса

Игрок сам заинтересован в возвращении в чемпионат Германии

ТАСС, 13 января. Немецкий футбольный клуб "Кёльн" может арендовать у московского "Локомотива" немецкого защитника Бенедикта Хёведеса. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на газету Bild.

По информации источника, игрок сам заинтересован в возвращении в чемпионат Германии, сделка может состояться не позднее вторника. Аренда может быть рассчитана до конца текущего сезона.

Хёведес перешел в "Локомотив" летом 2018 года из немецкого "Шальке". В текущем сезоне 31-летний защитник провел 21 матч во всех турнирах, всего на его счету 47 матчей за "Локомотив" и четыре забитых гола. Также игрок выступал на правах аренды за итальянский "Ювентус". В составе сборной Германии он стал чемпионом мира 2014 года.

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Российский футбол
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